Messi firma per rigiocare Argentina-Francia! Il VIDEO incredibile

Ai francesi, parafrasando il grande Paolo Conte, "le balle ancora gli girano": l'Italia non c'entra, né per Bartali né per il 2006, ma è la sconfitta contro l' Argentina nella finale mondiale a bruciare ancora, a tal punto da lanciare una petizione online per chiedere addirittura una ripetizione della partita chiamando in causa l'arbitraggio di Marciniak . Finora sono state raccolte oltre 200mila firme e l'iniziativa social, pur se completamente priva di ogni fondamento, ha spopolato in Rete diventando virale, arrivando ovviamente anche in Sudamerica. Dove i social, al contrario di molti giocatori argentini , è stata davvero di classe.

Il video di Messi che firma: "Rigiochiamola, ma dove dico io"

Ancora ebbri per la gioia Mundial, una festa infinita, i tifosi in Argentina si sono divertiti a costruire un video (prendendo immagini di uno spot del 2019) che sta facendo il giro del web nel quale si vede Leo Messi rispondere alla provocazione della raccolta firme per una rivincita: in abiti da lavoro d'ufficio, alla scrivania - ma con le scarpe da calcio ai piedi - la Pulce si trova davanti allo schermo dove la sua attenzione viene attratta da qualcosa, proprio la battaglia online per la ripetizione della partita. Sfidato, il numero 10 dell'Albiceleste campione del mondo non si sottrae e decide di partecipare alla raccolta, ma facendo lui le regole: "La jugamo en la cancha de ñuls", la frase con cui chiude soddisfatto la firma. La frase tradotta significa "La giochiamo al campo del Newell's Old Boys", cioè dove il piccolo Lionel ha iniziato la sua carriera che lo ha portato nell'olimpo del calcio. Se volete, si rigioca, ma a casa mia. In casa del campione in carica.