Marciniak zittisce la Francia: "Gol Messi irregolare? Come Mbappé..."

Non accennano a placarsi le polemiche per l'arbitraggio di Argentina-Francia. La finale dei Mondiali, diretta da Szymon Marciniak, è finita nel mirino dei tifosi francesi principalmente per quanto accaduto in occasione del gol del 3-2 firmato da Messi nei supplementari: i giocatori argentini in panchina sono entrati in campo per esultare prima che il pallone entrasse in porta. L'arbitro polacco è stato bocciato da L'Equipe con un secco 2 in pagella e in Francia è stata persino aperta una petizione per rigiocare la partita.