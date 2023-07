Qatar 2022, le cifre versate dalla Fifa ai club: quanto incassa la Juve

Il tanto discusso Mondiale di Qatar 2022 , conclusosi con la vittoria dell'Argentina ai rigori contro la Francia, porterà nelle casse di 440 club (78 squadre di seconda fascia, 13 club di terza fascia, cinque squadre di quarta fascia e una di quinta) di 51 associazioni affiliate di tutte e sei le confederazioni un totale di 209 milioni di dollari (187 milioni di euro). Soldi dunque anche per la Juve , che alle nazionali partecipanti alla Coppa del Mondo ha fornito ben 18 giocatori tra giocatori a sua disposizione ed ex .

Una somma importante nell'ambito del programma FIFA Club Benefits che verrà distribuita per il rilascio degli 837 giocatori che hanno preso parte al torneo intercontinentale.

Un'intesa tra Fifa ed Eca

Un importo giornaliero arrotondato per giocatore di 10.950 dollari (9816 euro circa), indipendentemente dal numero di minuti giocati durante il torneo. Il totale per calciatore viene diviso e distribuito ai club con cui il giocatore è stato tesserato nei due anni precedenti la competizione finale. Il CBP della FIFA fa parte di un memorandum d'intesa tra la FIFA e l'Associazione europea dei club (ECA), che è stato esteso fino al 2030 in occasione dell'Assemblea generale dell'ECA tenutasi a Budapest, in Ungheria, nel marzo 2023.