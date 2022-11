Argentina, Messi supera Maradona e Batistuta: la statistica

Lionel Messi continua ad aggiornare il proprio libro dei record. La Pulce ha aperto le marcature nella sfida tra Argentina e Arabia Saudita spiazzando l'estremo difensore avversario dagli 11 metri. Il numero 10 si è presentato dal dischetto dopo che Vincic ha indicato la massima punizione per una trattenuta di Abdulhamid su Paredes rivista al Var.

Argentina, Messi nella storia: altro record

Una rete storica per il fenomeno argentino che lo fa diventare il primo calciatore della Seleccion a segnare in quattro diverse edizioni dei Mondiali superando così Batistuta e Maradona in questa speciale classifica. Mentre Batigol aveva timbrato il cartellino a Usa '94, Francia '98 e Corea e Giappone '02, il Pibe de Oro era entrato nel tabellino dei marcatori a Spagna '82, Messico '86 e Usa '94. Messi, però, è riuscito a fare meglio, entrando ancora nella Storia (sì, quella con la S maiuscola) dalla porta principale. Dopo Germania '06, Brasile '14 e Russia '18, la Pulce ha già fatto gol nel match d'esordio a Qatar '22. L'ennesimo record che testimonia la grandezza di un calciatore davvero straordinario.