Adani, Messi come Gesù e ancora la nonna talent scout: l'ultima telecronaca

Continuano le polemiche e le critiche sui social network per Daniele Adani e il particolare commento tecnico durante le telecronache delle partite dei Mondiali sulla Rai, soprattutto quando in campo ci sono nazionali sudamericane. Come è successo in occasione dell'ottavo di finale tra l'Argentina e l'Australia. Tanti appassionati si sono scatenati sui social network per alcune frasi di Adani, che è 'esploso' al gol di Leo Messi, che ha sbloccato il risultato, con un paragone davvero 'importante'.

Adani, Messi e il paragone con Gesù: "Trasforma l'acqua in vino" "Eccolo qui, eccolo qui. 1000 e 1 mas, 1000 e 1 mas, trasforma l’acqua in vino da quella posizione. L’abbiamo detto: mai lasciare libero Messi da quella posizione. Combinazione meravigliosa dell’Argentina, nata da un’opportunità e allora 1000 e uno mas. 94 gol in nazionale, 9 ai Mondiali, stacca Maradona e si avvicina a Batistuta" ha detto l'opinionista in diretta televisiva subito dopo la rete realizzata dal campionato argentino, paragonato addiritttura a Gesù.