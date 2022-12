Argentina, Samuel e il record ai Mondiali: vent'anni di ammonizioni

Sfida bellissima e piena di tensione quella tra Olanda e Argentina nei quarti di finale del Mondiale in Qatar. Tantissime emozioni anche per chi ha seguito la partita dalle due panchine. Tra questi, Walter Samuel, ex difensore anche di Roma e Inter e attuale vice Scaloni, che ha rimediato dall'arbitro spagnolo Mateu Lahoz un cartellino giallo, alla mezz'ora di gioco nel primo tempo, per proteste. E così, sono 'vent'anni di ammonizioni' ai Mondiali per Samuel, che in Corea e Giappone, contro la Nigeria il 2 giugno 2002, ricevette la sua prima ammonizione in un campionato del Mondo e, dopo venti anni, a Qatar 2022, continua ancora a rimediare cartellini gialli. Anche se non gioca più e siede in panchina come vice allenatore.