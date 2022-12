Messi, veleno sull'arbitro Lahoz: "Non all'altezza". Martinez: "Voleva passasse l'Olanda"

"Provo tanta gioia e sollievo. Abbiamo sofferto molto, ma si tratta pur sempre dei quarti di finale. A un certo punto abbiamo dovuto soffrire, ma ce l'abbiamo fatta ed è impressionante. La Fifa non può mettere un arbitro che non è all'altezza del suo ruolo. Siamo davvero eccitati per noi e per le persone che sono qui con noi". Questo il commento di Lionel Messi, riportato dal Clarin, dopo la vittoria dell'Argentina contro l'Olanda ai calci di rigore. Il fuoriclasse argentino ha servito un fantastico assist per il gol di Molina e ha segnato su calcio di rigore per il momentaneo 2-0, esultando poi con le mani alle orecchie. E poi non ha sbagliato dagli undici metri durante la lotteria dei rigori. A fine partita, però, ha voluto dire la sua sull'arbitro Lahoz.