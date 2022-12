Argentina, sfonda la porta vetro al rigore di Lautaro: il VIDEO esilarante fa il giro del mondo

TORINO - Si è lasciato trascinare dall'emozione. Un po' troppo, probabilmente. Il protagonista è un tifoso argentino, che ha vissuto davvero con tutto sé stesso la partita vinta ieri contro l'Olanda che è valsa la qualificazione alla semifinale dei Mondiali in Qatar. La sentiva così tanto che al rigore decisivo di Lautaro Martinez si è alzato dal divano e si è lasciato andare a una corsa liberatoria, che purtroppo per lui si è conclusa in un modo imprevisto , facendolo diventare immediatamente virale sui social.

Argentina, l'esultanza del tifoso diventa virale

Il tifoso in questione, infatti, nel'euforia del momento si è dimenticato l'esistenza di una porta a vetri nell'abitazione, andandoci a sbattere e mandandola in mille pezzi. Nel video si può vedere l'intera scena, compreso il momento in cui la probabile compagna gli va incontro preoccupata e poi prende in collo il cane per evitare che possa tagliarsi con i vetri. Insomma, un finale a sorpresa. Ma per una qualificazione alla semifinale dei Mondiali, in fondo, si può anche perdonare.