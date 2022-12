Dybala, la “giocata” che fa impazzire Dumfries: romanisti e interisti scatenati

DOHA (Qatar) - Le tensioni durante e post-partita tra Argentina ed Olanda stanno diventando sempre più virali. Dalle provocazioni degli Orange ai rigoristi argentini a Messi contro Van Gaal e Weghorst , tra i protagonisti ac'è stato anche Paulo Dybala . L'ex Juventus non ha ancora giocato un minuto in questi Mondiali ma si è fatto notare durante i festeggiamenti della Seleccion dopo i rigori.

Dybala, il gesto a Dumfries

I giocatori dell'Argentina festeggiano schernendo gli olandesi che non la prendono bene e, specie l'interista Dumfries, vanno a cercare un altro confronto con gli avversari. In tutto questo ecco Dybala che, per aggiungere benzina sul fuoco, provoca Dumfries prima verbalmente e poi gestualmente al motto di "torna a casa" con il nerazzurro che perde le staffe inseguendo la "Joya". Solo gli interventi dei compagni di squadra, e anche di Edgar Davids, hanno placato il giocatore dell'Inter. Sui social i video è già diventato virale e c'è già chi aspetta la prossima partita tra Roma e Inter scrivendo: "Paulino gli ha dato appuntamento".