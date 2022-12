Argentina, il Mondiale e le vetrate parte seconda VIDEO

BUENOS AIRES (Argentina) - Una Nazione in festa praticamente bloccata da quando l'Argentina di Lionel Messi ha vinto i Mondiali in Qatar. Quasi 4 milioni di persone per le strade di Buenos Aires a celebrare i ragazzi di Scaloni con il mondo del web che sta regalando video incredibili. Alcuni tifosi però, in preda alla totale euforia, non si accorgono dell'ambiente circostante e succede, nuovamente, che mettono a repentaglio la propria vita: questa volta un tifoso per esultare vuole tuffarsi in piscina, prende la rincorsa togliendosi la maglietta e si lancia verso la piscina non vedendo però la porta a vetri! L'impatto è brutale tanto che il tifoso albiceleste va ko a differenza dell'altro "collega" che invece aveva sfondato la finestra.