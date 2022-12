Dybala e il rigore in Argentina-Francia: "Vi svelo perché ho tirato centrale"

Dybala e il retroscena sul rigore in Argentina-Francia

Una responsabilità enorme, dunque, per Dybala, inserito per trasformare il tiro dagli 11 metri. Proprio il Dibu, ancora una volta, è stato determinante, a suo modo, anche per l'esecuzione della Joya. L'attaccante della Roma, infatti, ha spiegato: "Quando sono entrato nella finale sapevo che era per tirare il rigore. Avevo programmato di scegliere un lato ma Emiliano Martinez mi ha detto che dopo il loro errore avrei dovuto calciare in mezzo perché il portiere si tuffava sempre. Per fortuna l'ho ascoltato". In effetti Lloris sceglie un lato e si vede passare la palla a pochi centrimetri dal piede. Quanto basta, però, per la gioia di Dybala e del popolo argentino.

