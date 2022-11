Il ct Dalic rassicura il Torino su Vlasic

TORINO - Sospiro di sollievo per il Toro e per Ivan Juric. Dal Mondiale in Qatar, infatti, arrivano buone notizie sullo stato di salute di Nikola Vlasic. Ne parliamo con Marco Bonetto dalla redazione: «Non sembra nulla di grave per l'esterno, potrebbe tornare a disposizione. Gli esami al polpaccio - ha detto il ct Dalic - hanno rassicurato, anche se non si è allenato, dovrebbe comunque riprendere a breve, infatti non risultano lesioni muscolari. Il Torino, ovviamente, si è accertato delle condizioni del talento croato attraverso un contatto diretto tra i medici granata e quelli della nazionale. I sanitari hanno parlato anche con il giocatore. Toccando ferro, nulla di grave quindi. Nulla che ricordi i casi di Ricci e Sanabria, ko per un mese proprio per il polpaccio. Si spera allora di vedere Vlasic in azione già contro il Canada».