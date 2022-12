Francia-Marocco, il messaggio di Pogba a Mbappé e compagni durante una chiamata con Coman

Lontano ma vicino. Nonostante non sia stato convocato da Deschamps per i Mondiali di Qatar 2022 a causa dell'infortunio che lo tiene lontano dai campi da diversi mesi, Paul Pogba vuole fare sentire il proprio affetto ai compagni della Francia , impegnati mercoledì alle 20 nella semifinale contro il Marocco , grande sorpresa di questa manifestazione iridata.

Mondiali Qatar 2022, il messaggio di Pogba alla Francia

Il centrocampista della Juventus, infatti, ha fatto una videochiamata a Coman per caricare la squadra in vista dell'importante appuntamento. È un Pogba sorridente, pronto a tifare Francia. Il Polpo, seduto sul divano di casa, lancia un messaggio chiaro ai compagni: "Insieme! Io sono con voi. Vi do tutta la mia forza. Tutta la mia forza al gruppo lì. Questo è il mio gruppo, questi sono i miei ragazzi".