Flick esonerato dalla Germania: il comunicato e il successore ad interim

Flick non è più il commissario tecnico della Germania . L'allenatore è stato esonerato, insieme ai due collaboratori Marco Sorg e Danny Röhl, dopo la sconfitta per 4-1 subita contro il Giappone in amichevole. I tedeschi hanno già il pass per l'Europeo, da nazione ospitante, ma non possono arrivare impreparati.

Le ultime cinque uscite (quattro sconfitte e un pareggio) hanno convinto la federazione a prendere questa decisione. A sedere momentaneamente sulla panchina tedesca saranno Rudi Völler, Hannes Wolf e Sandro Wagner. L'obiettivo, sottolinea la DFB, è "trovare il successore di Hansi Flick il prima possibile". L'obiettivo ora è Nagelsmann, libero dopo l'esonero dello scorso marzo dalla panchina del Bayern Monaco.

Flick licenziato, il comunicato della Germania

Questo il comunicato della federazione: "Su proposta del presidente della DFB Bernd Neuendorf, l'assemblea degli azionisti e il consiglio di sorveglianza della DFB GmbH und Co. KG hanno deciso oggi di sollevare con effetto immediato dall'incarico l'allenatore della nazionale Hansi Flick e i due vice-allenatori Marcus Sorg e Danny Röhl". A seguire anche le parole del presidente federale Bernd Neuendorf: "Le commissioni hanno convenuto che la Nazionale maggiore maschile abbia bisogno di un nuovo slancio dopo i recenti risultati deludenti. In vista del Campionato europeo casalingo, occorre uno spirito di ottimismo e fiducia. Per me personalmente, è una delle decisioni più difficili del mio mandato finora. Perché apprezzo Hansi Flick e i suoi assistenti allenatori come esperti di calcio e come persone. Tuttavia, il successo sportivo è la massima priorità per la DFB. Pertanto, la decisione era inevitabile".