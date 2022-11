Giappone, vittoria in campo e sugli spalti: il gesto di civiltà dei tifosi

Qatar 2022, la lezione di civiltà dei tifosi giapponesi

In realtà, si tratta di qualcosa di normale per il popolo giapponese, abituato a rispettare ogni luogo. Addirittura, i tifosi nipponici erano stati filmati già dopo il match inaugurale tra Qatar ed Ecuador mentre ripulivano i loro posti quando il resto dei fan abbandonava le tribune. I filmati hanno fatto il giro del web raccogliendo diversi attestati di stima. Un gesto normale per i giapponesi, una lezione per il resto del mondo.

