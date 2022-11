Inghilterra, l'Italia è ancora uno shock: Si allenano sui rigori senza portiere!

DOHA (Qatar) - Interessante e particolare il nuovo metodo di allenamento dal dischetto per l'Inghilterra. Sarà ancora l'effetto Euro 2020 con lo spettro di Gigio Donnarumma tra i pali ma i ragazzi di Southgate, per acquisire maggior fiducia dagli 11 metri, si stanno allenando a calciare i rigori a porta vuota! A riportare la notizia è stato il portiere Aaron Ramsdale il quale ha specificato che: “Può diventare dannoso per i rigoristi se li calciano contro i portieri perché poi iniziamo a sapere dove sarà diretta la sfera. Se so dove vai sette volte su dieci io comincio a giocare d'azzardo anticipando il movimento e se sei un rigorista e cominci a vedere il tuo rigore parato poi potresti iniziare a preoccuparti". L'attenzione ai dettagli di Southgate ha aiutato i "Tre Leoni" a battere dal dischetto la Colombia all'ultima Coppa del Mondo ma, dopo i fatali errori di Jadon Sancho, Marcus Rashford e Bukayo Saka nella finale degli ultimi Europei contro l'Italia di 16 mesi fa, l'Inghilterra ha vinto solo due sfide ai rigori su nove nei principali tornei: l'unico altro successo è arrivato contro la Spagna a Euro 96.