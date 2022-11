Inghilterra, Maguire felice: è tornato l'unicorno in piscina!

DOHA (Qatar) - Si potrebbe discutere se effettivamente portino fortuna come dicono i media britannici, quello sì. Ma sul fatto che siano una curiosità divertente e particolare legata alle recenti competizioni internazionali cui ha preso parte l'Inghilterra, su questo ci sono pochi dubbi. Si parla di unicorni gonfiabili, quelli che hanno invaso il ritiro della Nazionale dei Tre Leoni nel corso della preparazione per i Mondiali in Qatar . Non si tratta di una novità assoluta, ed è proprio per questo che i quotidiani locali parlano di oggetti portafortuna, dal momento che hanno accompagnato le "cavalcate" inglesi (senza alcuna vittoria) fino alla semifinale di Coppa del Mondo nel 2018 in Russia e alla finale dell'Europeo del 2020 persa a Wembley contro l'Italia ai calci di rigore ( un'esperienza traumatica, come confermano i recenti allenamenti sui penalty senza portiere ) .

Qatar 2022, gli unicorni tornano nel ritiro dell'Inghilterra

Ecco, questi simpatici salvagenti erano presenti in entrambi i casi per gli allenamenti in piscina della selezione britannica, ma i risultati finali non parlano propriamente di due trionfi, insomma. Evidentemente, però, quelli ottenuti sono stati traguardi sufficienti per riproporre anche in questa edizione del Mondiale gli unicorni gonfiabili. Questi, tra l'altro, sono estremamente apprezzati all'interno della spedizione inglese, come confermano le stories pubblicate da Harry Maguire: "Piacere di incontrarti di nuovo", ha scritto il capitano del Manchester United. Lui si è da subito dimostrato un grande appassionato: la sua foto in cui "sfidava" Lingard in una corsa a cavallo degli unicorni in piscina era diventata virale nel corso del Mondiale di 4 anni fa. E adesso, a quanto pare, si prepara per nuovi scatti memorabili.