Michniewicz, ct della Polonia: "Szczesny è uno dei leader con cui mi confronto"

TORINO - L'appuntamento è per domani alle 17, la Polonia di Szczesny e Milik si prepara per il suo esordio Mondiale in Qatar contro il Messico. Il commissario tecnico Czeslaw Michniewicz è pronto per questo match, a cui arriva dopo aver studiato a lungo da marzo a questa parte: "Insieme a tutto lo staff abbiamo seguito oltre 400 partite. Internazionali, amichevoli, di campionato, di coppa, delle rappresentative giovanili di varie fasce d'età, di club di quasi in tutti i continenti, esclusa l'Africa. Ci è costato molto tempo ed energia, ma è il nostro lavoro, quindi non voglio farne un problema. Sarebbe come lodare il postino che visita tante case... è per quello che lo pagano".