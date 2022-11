Qatar 2022, arriva Cristiano Ronaldo e il suo Portogallo: "Sarà capocannoniere e vincerà il Mondiale"

DOHA (Qatar) - La star è arrivata. Cristiano Ronaldo e il suo portogallo sono in Qatar, dopo aver concluso le amichevoli internazionali con un rotondo 4-0 ai danni della Nigeria giovedì sera. In quel match non ha partecipato CR7 (ci hanno pensato Bruno Fernandes e Joao Felix a trascinare i lusitani), fermo ai box per una gastroenterite, ma la stella portoghese si farà trovare pronto per il debutto con il Ghana in programma il 24 novembre.