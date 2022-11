Mondiali 2022, vince il Portogallo? L’incredibile statistica, c’entra Cristiano Ronaldo

L'incredibile statistica che fa sognare i tifosi del Portogallo

Per ben quattro volte consecutive, infatti, ha vinto il Mondiale la stessa nazionale del capocannoniere dell'Europeo precedente. Nel 2008, ad esempio, David Villa condusse alla vittoria la Spagna con quattro reti e appena due anni dopo la Roja fece la doppietta vincendo il suo primo e fin qui unico Mondiale. Stessa cosa si verificò a Brasile 2014, dove a trionfare fu la Germania di Mario Gomez, capocannoniere insieme ad altri cinque colleghi (Torres, Dzagoev, Mandzukic, Balotelli e Cristiano Ronaldo) a Euro 2012. Ma, come diceva Agatha Christie, "un indizio è un indizio, due indizi fanno una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova". Sì, perché agli Europei 2016, vinti proprio dal Portogallo di Cristiano Ronaldo in finale contro i padroni di casa della Francia, il capocannoniere fu Antoine Griezmann con sei reti e puntualmente Les Bleus si laurearono campioni del mondo due anni dopo a Russia 2018. Il Portogallo, dunque, sogna dal momento che il bomber dell'ultima manifestazione continentale, quella vinta dall'Italia, è stato proprio CR7 con cinque marcature. Le stesse dell'ex Sampdoria e Roma Patrik Schick, ma la Repubblica Ceca non si è nemmeno qualificata a Qatar 2022. Un segno del destino?