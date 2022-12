Ronaldo, la Juventus e quell’amichevole in Corea. Santos: “Chiedete a loro…”

"Cristiano Ronaldo fuori? Vedremo... In linea di principio si allenerà. Vedremo se sarà in condizioni. Se si allenerà normalmente, farà parte dei convocati per la partita. In questo momendo non so se è al 50%". Lo ha dichiarato Fernando Santos in conferenza stampa alla vigilia della partita del suo Portogallo ai Mondiali di Qatar contro la Corea del Sud. Sempre su Ronaldo: "È stato sostituito in entrambe le prime due partite, quindi ovviamente c'è un piano per quando siamo senza Cristiano. Nessuno qui ha la garanzia che giocherà sempre. Abbiamo sempre piani diversi".