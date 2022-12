Portogallo show, Svizzera schiantata! Ramos tripletta, Leao gol e CR7...

TORINO - Si sono giocate due distinte partite all'Iconic Stadium di Lusail. In una, la più importante, il Portogallo di Fernando Santos ha annichilito la Svizzera con un netto e pesante 6-1 , ottenendo i quarti di finale (da disputare con il Marocco) con una prestazione impressionante. Nell'altra, invece, c'è stata un'attenzione pressoché totale degli 82720 spettatori presenti allo stadio (tra cui anche Georgina) verso la panchina portoghese, dove Cristiano Ronaldo è rimasto fino al minuto 72, quando sul risultato di 5-1 è stato mandato in campo nell'ovazione del pubblico, che lo aveva invocato a lungo nel corso della gara.

Portogallo ai quarti, anche senza Ronaldo

E se l'ex attaccante della Juventus, rimasto fuori ufficialmente per scelta tecnica (ma rumors parlano di una decisione sulla quale hanno inciso i compagni per il suo atteggiamento dopo la sostituzione nel match con la Corea del Sud), è l'uomo copertina di questo "Lato B" della partita, il "Lato A" se l'è preso senza dubbio il suo sostituto in campo dal primo minuto. Si tratta del 21enne del Benfica Gonçalo Ramos, autore di una tripletta che gli ha consentito di arrivare a 4 gol in 4 presenze con la maglia del Portogallo, ma soprattutto di stendere la Svizzera e mettere in imbarazzo la difesa elvetica. Il primo gol (quello dell'1-0) è arrivato con un sinistro potente sul primo palo sul quale avrebbe potuto fare qualcosa di più Sommer, il secondo (del 3-0) a inizio secondo tempo con un tiro sottomisura su assist dalla destra di Diogo Dalot e il terzo, il più bello, con un tocco sotto delizioso che ha beffato il portiere svizzero in uscita portando il risultato sul 5-1.