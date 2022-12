DOHA (Qatar) - Alle ore 16 il Portogallo affronta il Marocco per staccare il pass valido per le semifinali dei Mondiali 2022, la grande domanda che ha accompagnato la squadra di Santos dalla vigilia ha la sua risposta: Cristiano Ronaldo anche nei quarti di finale partirà dalla panchina. Il ct della "Selecao das Quinas" ha voluto confermare la fiducia a Goncalo Ramos dopo al tripletta nel 6-1 rifilato agli ottavi alla Svizzera. Panchina anche per il milanista Rafa Leao e per Joao Cancelo.