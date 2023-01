Portogallo, Roberto Martinez è il nuovo ct: "Su Cristiano Ronaldo..."

TORINO - Ora è ufficiale, il Portogallo ha scelto il nuovo commissario tecnico che va a prendere il posto di Fernando Santos, che si è separato dalla selezione lusitana dopo l'eliminazione dagli ultimi Mondiali in Qatar. L'allenatore, vincitore degli Europei nel 2016, se ne è andato senza troppi rimpianti da parte di Cristiano Ronaldo , con il quale i rapporti durante la rassegna iridata sono stati abbastanze tesi, come confermato dalle panchine riservate a CR7 nei momenti decisivi del torneo. A sostituirlo è Roberto Martinez, che in Qatar ha invece guidato il Belgio , altra selezione che ha deluso.

Portogallo, il nuovo ct è Roberto Martinez

Ad annunciarlo è direttamente la federcalcio portoghese con un comunicato sul proprio sito: "Roberto Martínez è stato presentato questo lunedì, al Cidade do Futebol, come nuovo allenatore della nazionale portoghese. Il 49enne tecnico spagnolo arriva al vertice della nazionale portoghese dopo le esperienze in Belgio, Everton, Wigan Athletic e Swansea City. Alla cerimonia di presentazione della nuova Nazionale, il Presidente della Federcalcio portoghese, Fernando Gomes, ha dato il benvenuto al nuovo allenatore e ne ha evidenziato le competenze". Per Cristiano Ronaldo, una nuova occasione per rilanciarsi con la sua nazionale.