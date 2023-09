Van Gaal, accuse shock alla Fifa: "Argentina campione? Deciso a tavolino"

Durante la sfida valida per i quarti di finale tra Olanda e Argentina (vinta ai rigori da Messi e compagni) il tecnico ha avuto i suoi problemi proprio con il dieci dell'albiceleste. Provocazioni, faccia a faccia e poi la vittoria finale della squadra di Scaloni. Ora, dopo tanto tempo l'ex Ct orange ha rilasciato delle dichiarazioni shock con attacco chiaro alla FIFA.

Van Gaal e l'attacco alla FIFA per il Mondiale in Qatar

Van Gaal non ci ha girato attorno alla domanda del giornalista riguardo la vittoria finale del Mondiale in Qatar: "Quando vedi come l'Argentina segna i gol e quando vedi come alcuni giocatori argentini hanno giocato senza essere penalizzati, penso che sia stata tutta una vittoria premeditata". L'ex Ct dell'Olanda ha poi continuato: "Io rispondo non mento mai. Con quello che ho detto intendo dire proprio questo". Questa la chiusura prima di andarsene infastidito dalle troppe richieste sull'argomento.