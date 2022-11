Pronostico Danimarca-Tunisia, le migliori quote per le scommesse

Danimarca-Tunisia, fai il tuo pronostico gratis

Danimarca a segno almeno due volte? Ecco la quota

Nel gruppo F valido per la qualificazione a Qatar 2022 la squadra allenata da Kasper Hjulmand ha segnato la bellezza di 30 reti in 10 partite, un bottino che ha permesso ai danesi di conquistare i tre punti in ben 9 occasioni.

La Tunisia invece arriva all’appuntamento dopo aver eliminato il Mali (1-0 all’andata e 0-0 al ritorno) nella terza fase di qualificazione al Mondiale (nella seconda Drager e soci sono riusciti a conquistare il primo posto in un gruppo composto da Guinea Equatoriale, Zambia e Mauritania).

Per le quote non sembrano essrci dubbi su chi riuscirà a vincere questo incontro. Il segno 1 moltiplica la posta solamente per 1.45 mentre il “2” è in lavagna a 7.75.

Curiosità, la Danimarca nelle precedenti dieci gare disputate non ha mai fatto registrare il segno X al triplice fischio dell’arbitro. Gli scandinavi inoltre in sette di questi dieci incontri hanno sempre segnato minimo due gol. Da provare l’Over 1,5 Casa al novantesimo, tale opzione è proposta a 1.65.

Danimarca a segno due o tre volte? Tale opzione si gioca invece a 2.05.