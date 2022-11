Spagna-Costa Rica, il pronostico sorride alle "Furie Rosse"

La Costa Rica è stata l’ultima nazionale in ordine temporale a staccare il pass per la fase finale di Qatar 2022 . Decisivo il gol di Joel Campbell nel playoff intercontinentale contro la Nuova Zelanda . Centroamericani dunque qualificati per la quinta volta nelle ultime sei edizioni del Mondiale .

A dar loro il benvenuto la Spagna di Luis Enrique, nelle cui fila non figurano giocatori di Serie A. A guidare l’attacco della Roja però c’è uno che in Italia c’è stato eccome, Alvaro Morata. La sua Spagna è stata più concreta che spettacolare nelle qualificazioni europee, segnando 15 gol in 8 partite ma subendone soltanto 5.

Scontato sulla carta il segno 1

Sulla carta è una sfida dal copione annunciato. Spagna a fare la partita, Costa Rica in trincea facendo leva sulla sua fisicità. Le quote vedono la Spagna nettamente favorita, il segno 1 si gioca a 1.15 ma se si vuole alzare il coefficiente di difficoltà si può focalizzare l'attenzione sul “Risultato esatto multiplo”. Il cluster che comprende “2-0, 2-1, 3-0, 3-1” rende quasi 1.80 volte la posta.

Da segnalare che la Costa Rica non subisce più di due reti in un singolo incontro addirittura da giugno 2021: 0-4 in amichevole contro gli Stati Uniti. Da vedere se sarà goleada spagnola, su questo si può avere qualche piccola riserva trattandosi di un match inaugurale che può rivelarsi insidioso anche per una nazionale del calibro di quella spagnola.