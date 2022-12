Qatar 2022, statistiche e pronostico di Costa Rica-Germania

Sbagliare non è più permesso, la Germania allenata da Hans-Dieter Flick deve assolutamente battere la Costa Rica se vorrà sperare di raggiungere gli ottavi di finale del torneo. Thomas Muller e compagni arrivano all'appuntamento dopo aver prima perso per 2-1 contro il Giappone e poi pareggiato per 1-1 contro la Spagna .

La Costa Rica sulla carta parte senza dubbio sfavorita ma dal canto suo conserva ancora una piccola chance di qualificazione, ai "Ticos" in caso di vittoria della Spagna contro il Giappone basterà un pareggio per passare alla fase successiva del torneo.

Fai ora i tuoi pronostici!

Germania costretta a vincere, scopri il pronostico

Il regolamento parla chiaro: in caso di arrivo a pari punti sarà la Nazionale con la miglior differenza reti ad andare avanti. La Germania quindi scenderà in campo con la speranza di riuscire a segnare il maggior numero di reti.

Per le quote il successo da parte della Nazionale tedesca non sembra in discussione, il segno 2 moltiplica la posta solamente per poco più di 1.10 mentre la doppia chance 1X è proposta a circa 6.65.

Se il match dovesse sbloccarsi già nel primo tempo sono poche le possibilità che possa terminare con meno di 2,5 reti al triplice fischio. L'Over 2,5 al 90' è in lavagna a 1.30 ma se si vuole alzare di poco il coefficiente di difficoltà si può provare l'opzione "Squadra 2 segna nei due tempi: Si" proposta a 1.45.