Giappone-Spagna, per le quote Morata e soci possono vincere il match

La Nazionale nipponica invece è seconda con un punto in meno rispetto agli iberici. Yuto Nagatomo e soci dopo aver battuto all'esordio la Germania per 2-1 sono usciti sconfitti dal match contro la Costarica per 1-0.



Le quote sorridono alle "Furie Rosse"

Alla Spagna basta un punto per approdare agli ottavi di finale del torneo. Per le quote la Nazionale allenata da Luis Enrique parte con i favori del pronostico, il segno 2 paga mediamente 1.40 mentre l'1 è in lavagna a poco meno di 8.50.

Il Giappone nelle prime due gare disputate in questo Mondiale ha sempre subito esattamente un gol. La possibilità che i nipponici raccolgano il pallone da dentro la propria porta per più di una volta moltiplica la posta per 1.50. La "combo" che lega l'Under 1,5 Casa all'Over 1,5 Ospite si gioca invece a 1.70.