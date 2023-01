“Zidane ha rifiutato la panchina degli Stati Uniti"

Zinedine Zidane ha rifiutato la guida tecnica della nazionale degli Stati Uniti. Come riporta Espn, il tecnico francese ha declinato la proposta degli Usa, pronti ad affidargli la panchina della nazionale in vista dei Mondiali in programma proprio negli Stati Uniti (oltre che Canada e Messico) nel 2026. Zizou, fermo dall'estate del 2021, ha fatto sapere di non essere interessato a prendere il posto come ct di Gregg Berhalter. L'ex allenatore del Real Madrid è stato a lungo accostato alla panchina della Francia per il post Didier Deschamps, prima del rinnovo dell'attuale ct dei bleus fino al 2026.