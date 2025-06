Polonia, addio Probierz: le dimissioni del ct per il caso Lewandowski

Dopo la sconfitta per 2-1 in Finlandia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026, Michal Probierz ha detto addio alla Polonia . Il commissario tecnico, infatti, ha rassegnato le dimissionì: "Sono arrivato alla conclusione che, nella situazione attuale, la decisione migliore per il bene della nazionale è quella di dimettermi dall'incarico di allenatore. Svolgere questo ruolo ha rappresentato la realizzazione dei miei sogni professionali e il più grande onore della mia vita. Vorrei ringraziare tutti i dipendenti della Federcalcio. Ho sempre potuto contare su ognuno di loro, ringrazio per la fiducia il presidente e il cda della Federazione".

Per un Probierz che lascia, c'è un Lewandowski che torna

"Naturalmente ringrazio tutti i giocatori che ho avuto il piacere di incontrare in questo percorso. Incrocio le dita per tutti voi, perché la nazionale è il nostro bene comune. Vorrei anche ringraziare i nostri meravigliosi tifosi. Siete sempre stati con noi nella buona e nella cattiva sorte. Ovunque la nazionale abbia giocato, il vostro sostegno è stato prezioso" ha aggiunto Probierz Da parte sua, la Federcalcio polacca "ringrazia l'allenatore Michal Probierz per la sua collaborazione e il suo impegno nella gestione della nazionale e gli augura successo nella sua futura carriera professionale".

La Polonia era seconda nel girone G delle qualificazioni ai Mondiali con 6 punti in 3 gare, a -1 dalla capolista Finlandia (7 punti in 4 gare) e a fianco dell'Olanda, che è a punteggio pieno poiché ha disputato solo due partite. Più che per i deludenti risultati sportivi, l'addio di Probierz potrebbe essere collegato al caso Lewandowski. Il ct aveva infatti tolto la fascia di capitano all'attaccante simbolo della Polonia e del Barcellona, il quale ha dichiarato non avrebbe più indossato la maglia della nazionale finché ci sarebbe stato Probierz al comando. Nemmeno il tempo di sbollire la rabbia, che Lewandowski potrebbe dunque tornare a fare quello che gli riesce meglio: segnare con la maglia della Polonia. Lui che ha realizzato 85 gol in 158 presenze con la Nazionale maggiore, è pronto a riprendersi il trono.