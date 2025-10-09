Adzic e Vucinic, addio Mondiale: Far Oer batte Montenegro 4-0! Olanda show, Koop resta in panchina

Altra serata del cammino verso i Mondiali 2026 con la Croazia di Modric e Sucic che si accontenta di un pari nel big match in vetta al gruppo L sul campo della Repubblica Ceca. Termina 0-0 con entrambe le nazionali che restano appaiate al comando con 13 punti, ma con i croati che hanno ancora una partita da recuperare contro Gibilterra. Inizio da incubo per l'avventura di Vucinic con il Montenegro. All'intervallo sotto di due reti, Adzic e compagni crollano definitivamente nella ripresa subendo altre due reti che sanciscono un poker storico per le Far Oer e l'addio definitivo al sogno mondiale dei montenegrini.
Vincono Danimarca e Scozia
Danimarca e Scozia continuano a condurre in compagnia il gruppo C. Show di Hojlund nel dominio danese con due gol e un assist nei primi 45'. Alla fine è 6-0 sulla Bielorussia con l'altra doppietta di Dreyer e le firme di Froholdt e l'ex Lecce Dorgu. McTominay e Ché Adams ringraziano il bolognese Ferguson che firma gol rimonta sulla Grecia, prima del 3-1 definitivo di Dykes. Non basta agli ellenici il momentaneo vantaggio dell'esterno della Roma Tsimikas. Scappa in vetta al gruppo H l'Austria che travolge San Marino e si avvicina al sogno di raggiungere Usa, Messico e Canada. Super goleada degli uomini di Rangnick che chiudono il primo tempo sul 6-0 per poi chiudere addirittura in doppia cifra: 10-0 con poker di Arnautovic e doppietta di Posch. Stecca la Bosnia che passa avanti due reti a Cipro per poi farsi recuperare con rigore al 93' dagli avversari. Pari che tiene in gioco per il playoff la Romania.
Poker Olanda
Olanda al comando in solitaria del gruppo G che passa senza troppi problemi a Malta. Poker Orange con doppietta su rigore di Gakpo, e le firme finali di Reijnders e Depay. Vince la Finlandia che passa in rimonta per 2-1 contro la Lituania del granata Gineitis e mantiene acceso il sogno playoff: aggancio alla Polonia seconda a quota 10 punti. Koeman lascia Koopmeiners in panchina, ma continua a tenere la testa del gruppo avanti tre lunghezze sulla banda di Lewandowski, questa sera a riposo ed ora con lo stesso numero di partite giocate dell'Olanda ma con differenza reti nettamente a favore dei tulipani.
Algeria al Mondiale
L'Algeria si è qualificata per i Mondiali di calcio 2026, battendo 3-0 la Somalia a Orano e diventando la quarta squadra africana ad assicurarsi un biglietto per il torneo nordamericano, dopo Marocco, Tunisia ed Egitto, la ventesima della competizione. L'Algeria, ormai irraggiungibile in testa al Gruppo G con una partita ancora da disputare, ha vinto grazie ad una doppietta della punta del Wolfsburg Mohamed Amoura e al gol del capitano, Riyad Mahrez, che gioca in Saudi League, all'Al-Ahli. Per i Fennec si tratta della quinta presenza ai Mondiali dopo Spagna 1982, Messico 1986, Sudafrica 2010 e Brasile 2014. L'Algeria aveva mancato la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar perdendo lo spareggio contro il Camerun all'ultimo secondo della sfida.
Il capolavoro di Petkovic
L'allora ct, Djamel Belmadi fu al momento confermato ma pagò con l'esonero l'eliminazione al primo turno della Coppa d'Africa 2024. Ad Algeri fu così chiamato lo svizzero Vladimir Petkovic, ex tecnico tra l'altro della Lazio e per sette anni ct della nazionale elvetica, che ha qualificato i Fennec alla Coppa d'Africa 2025, in programma a fine anno in Marocco, e nelle qualificazioni ai Mondiali finora ha subito una sola sconfitta. Maxi festa dopo il triplice fischio: centinaia di tifosi si sono riversati nelle strade di Algeri e di diverse altre città per celebrare la qualificazione. Scene di entusiasmo e caroselli di auto sono stati condivisi in massa sulle piattaforme social, a testimonianza dell'immensa gioia popolare per il ritorno dei Fennec ai Mondiali. Saranno in tutto dieci le squadre africane ammesse ai Mondiali in Canada, Messico e Usa, le nove vincitrici dei gironi e un'altra che parteciperà al torneo di playoff intercontinentale.
