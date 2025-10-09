Adzic e Vucinic, addio Mondiale: Far Oer batte Montenegro 4-0! Olanda show, Koop resta in panchina

Altra serata del cammino verso i Mondiali 2026 con la Croazia di Modric e Sucic che si accontenta di un pari nel big match in vetta al gruppo L sul campo della Repubblica Ceca . Termina 0-0 con entrambe le nazionali che restano appaiate al comando con 13 punti, ma con i croati che hanno ancora una partita da recuperare contro Gibilterra . Inizio da incubo per l'avventura di Vucinic con il Montenegro . All'intervallo sotto di due reti, Adzic e compagni crollano definitivamente nella ripresa subendo altre due reti che sanciscono un poker storico per le Far Oer e l'addio definitivo al sogno mondiale dei montenegrini.

Vincono Danimarca e Scozia

Danimarca e Scozia continuano a condurre in compagnia il gruppo C. Show di Hojlund nel dominio danese con due gol e un assist nei primi 45'. Alla fine è 6-0 sulla Bielorussia con l'altra doppietta di Dreyer e le firme di Froholdt e l'ex Lecce Dorgu. McTominay e Ché Adams ringraziano il bolognese Ferguson che firma gol rimonta sulla Grecia, prima del 3-1 definitivo di Dykes. Non basta agli ellenici il momentaneo vantaggio dell'esterno della Roma Tsimikas. Scappa in vetta al gruppo H l'Austria che travolge San Marino e si avvicina al sogno di raggiungere Usa, Messico e Canada. Super goleada degli uomini di Rangnick che chiudono il primo tempo sul 6-0 per poi chiudere addirittura in doppia cifra: 10-0 con poker di Arnautovic e doppietta di Posch. Stecca la Bosnia che passa avanti due reti a Cipro per poi farsi recuperare con rigore al 93' dagli avversari. Pari che tiene in gioco per il playoff la Romania.

Poker Olanda

Olanda al comando in solitaria del gruppo G che passa senza troppi problemi a Malta. Poker Orange con doppietta su rigore di Gakpo, e le firme finali di Reijnders e Depay. Vince la Finlandia che passa in rimonta per 2-1 contro la Lituania del granata Gineitis e mantiene acceso il sogno playoff: aggancio alla Polonia seconda a quota 10 punti. Koeman lascia Koopmeiners in panchina, ma continua a tenere la testa del gruppo avanti tre lunghezze sulla banda di Lewandowski, questa sera a riposo ed ora con lo stesso numero di partite giocate dell'Olanda ma con differenza reti nettamente a favore dei tulipani.