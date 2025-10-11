Norvegia-Israele: orario, diretta e dove in tv e streaming le qualificazioni al Mondiale in tempo reale

OSLO (Norvegia) - La rincorsa dell’Italia verso il prossimo Mondiale passa non solo dalla sfida di Tallinn contro l’Estonia, ma anche da quella di qualche ora prima a Oslo. Oggi pomeriggio, infatti, l’Ullevaal Stadion ospiterà la gara tra la Norvegia – dominatrice assoluta del girone I di qualificazione al Mondiale – e Israele, secondo a pari punti con gli Azzurri, ma con una partita in più. Una gara che si disputerà in un clima teso, in uno stadio blindato per l’occasione. Nei giorni scorsi, nonostante il grande entusiasmo che la squadra di Solbakken ha risvegliato tra i norvegesi, di calcio si è parlato poco. A tenere banco le questioni legate alla sicurezza. Nelle scorse ore, in città sono apparsi manifesti con il messaggio «Stopp landskampen Norge–Israel» (“Ferma la partita Norvegia–Israele”), attribuiti a un gruppo anonimo di sostenitori della causa palestinese. Un’iniziativa nella quale la Palestinakomiteen (il Comitato per la Palestina) ha dichiarato di non essere coinvolta, pur facendo sapere che guiderà una marcia pacifica nei pressi dell’Ullevaal Stadion. Anche per questo, sono state predisposte misure straordinarie di sicurezza, come l’abolizione della fan zone e la riduzione della capienza dello stadio a 3.000 spettatori, mentre tutte le strade adiacenti saranno chiuse diverse ore prima della partita. Il segretario generale della Federcalcio norvegese, Karl-Petter Løken, ha assicurato: «Vogliamo che la gente venga e faremo di tutto per garantire condizioni di sicurezza». In questo clima, la Norvegia – forte di un Haaland in forma straordinaria ma senza Ødegaard – cercherà la sesta vittoria consecutiva nel girone, risultato che l’avvicinerebbe definitivamente al Mondiale.