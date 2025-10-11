Haaland come Dovbyk, incredibile in Norvegia-Israele: cosa è successo

Avvio di gara insolito per Erling Haaland, impegnato alla Ullevaal Stadion di Oslo contro Israele all'incontro valido per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale 2026 - in programma dall'11 giugno al 19 luglio presso 16 città selezionate in Canada, Stati Uniti e Messico - . I padroni di casa hanno da subito fatto la voce grossa guadagnando un calcio di rigore al 6' minuto di gioco per un intervento di Biton su Berg. Tuttavia, le cose non vanno per come sperato dal ct Solbakken.
Cosa è successo
Assegnato il calcio di rigore, sul dischetto si presenta Haaland. Il suo mancino è debole e incontra la pronta risposta di Don Peretz. L'arbitro Marciniak ordina però la ripetizione del rigore dopo avere rilevato che i piedi del portiere israeliano non si trovassero sulla linea di porta al momento del tiro. Tuttavia, il centravanti del City non aggiusta la mira e Peretz risponde ancora una volta presente. Un episodio che ha avrà sicuramente provocato un deja vù fra i tifosi della Roma, testimoni della surreale sequenza di errori (sbagliati) che hanno compromesso la gara di Europa League contro il Lilla.