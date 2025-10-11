Haaland come Dovbyk, incredibile in Norvegia-Israele: cosa è successo

Avvio di gara insolito per Erling Haaland , impegnato alla Ullevaal Stadion di Oslo contro Israele all'incontro valido per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale 2026 - in programma dall'11 giugno al 19 luglio presso 16 città selezionate in Canada, Stati Uniti e Messico - . I padroni di casa hanno da subito fatto la voce grossa guadagnando un calcio di rigore al 6' minuto di gioco per un intervento di Biton su Berg . Tuttavia, le cose non vanno per come sperato dal ct Solbakken .

Cosa è successo

Assegnato il calcio di rigore, sul dischetto si presenta Haaland. Il suo mancino è debole e incontra la pronta risposta di Don Peretz. L'arbitro Marciniak ordina però la ripetizione del rigore dopo avere rilevato che i piedi del portiere israeliano non si trovassero sulla linea di porta al momento del tiro. Tuttavia, il centravanti del City non aggiusta la mira e Peretz risponde ancora una volta presente. Un episodio che ha avrà sicuramente provocato un deja vù fra i tifosi della Roma, testimoni della surreale sequenza di errori (sbagliati) che hanno compromesso la gara di Europa League contro il Lilla.