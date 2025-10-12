Israele-Italia, ecco chi è l'arbitro: un precedente fa paura alla Nazionale

La strada dell'Italia verso il Mondiale del 2026 passa anche per la sfida contro Israele, in programma martedì prossimo a Udine al Bluenergy Stadium. Gli Azzurri sono obbligati a centrare la vittoria per blindare aritmeticamente la qualificazione ai playoff e per continuare a sperare di vincere il girone con la complicità della Norvegia, che dovrebbe fare un passo falso nelle prossime uscite. Un'eventuale sconfitta riaprirebbe i giochi per il secondo posto del girone, piazzamento necessario per accedere agli spareggi.
Il percoso dell'Italia
Gli Azzurri in questo momento si trovano al secondo posto del girone I con 12 punti conquistati dopo le prime 5 partite, frutto di quattro vittorie e una sconfitta contro la Norvegia, capolista del raggruppamento che viaggia a punteggio pieno con 18 punti dopo 6 match disputati. Martedì prossimo l'Italia affronterà Israrele, terza in classifica con 9 punti e che, con una vittoria, potrebbe spaventare l'Italia in ottica qualificazione. A novembre, poi, la squadra di Gattuso se la vedrà contro Moldavia e Norvegia nelle ultime due sfide del gruppo.
La designazione arbitrale di Italia-Israele
L'Italia, martedì prossimo, sfiderà quindi Israele al Bluenergy Stadium. L'arbitro per la gara sarà Clement Turpin, classe 1982 che nel 2022 ha diretto la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Il francese sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Nicolas Danos e Benjamin Pages, suoi connazionali, come il quarto uomo, Francois Letexier. Francese anche il VAR, Bastien Dechepy.
I precedenti con la nazionale italiana
Le precedenti gare arbitrate dal francese con la nazionale in campo non evocano bei ricordi agli azzurri. Sono quattro, infatti, le partite dirette in passato da Turpin con l'Italia in campo: il bilancio è di due vittorie (con l'Uruguay nel 2017 e Polonia nel 2020) e due sconfitte contro l'Inghilterra, ma, soprattutto, con la Macedonia del Nord. Il classe 1982, infatti, era il direttore di gara nella semifinale dei playoff per il Mondiale 2022 terminata 0-1 in favore dei macedoni e che costò la qualificazione alla nazionale, che dovette riunciare così alla partecipazione alla competizione in Qatar.
Le partite con i club italiani e con la Juve
Le partite arbitrate con club italiani in campo sono invece 36. Tra queste anche la semifinale di ritorno di Champions League tra Milan e Inter nel 2022-2023, vinta dai nerazzzurri, finalista poi di quell'edizione. Con la Juve in campo sono 4 i precedenti: una vittoria, un pareggio e due sconfitte.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
La strada dell'Italia verso il Mondiale del 2026 passa anche per la sfida contro Israele, in programma martedì prossimo a Udine al Bluenergy Stadium. Gli Azzurri sono obbligati a centrare la vittoria per blindare aritmeticamente la qualificazione ai playoff e per continuare a sperare di vincere il girone con la complicità della Norvegia, che dovrebbe fare un passo falso nelle prossime uscite. Un'eventuale sconfitta riaprirebbe i giochi per il secondo posto del girone, piazzamento necessario per accedere agli spareggi.
Il percoso dell'Italia
Gli Azzurri in questo momento si trovano al secondo posto del girone I con 12 punti conquistati dopo le prime 5 partite, frutto di quattro vittorie e una sconfitta contro la Norvegia, capolista del raggruppamento che viaggia a punteggio pieno con 18 punti dopo 6 match disputati. Martedì prossimo l'Italia affronterà Israrele, terza in classifica con 9 punti e che, con una vittoria, potrebbe spaventare l'Italia in ottica qualificazione. A novembre, poi, la squadra di Gattuso se la vedrà contro Moldavia e Norvegia nelle ultime due sfide del gruppo.
La designazione arbitrale di Italia-Israele
L'Italia, martedì prossimo, sfiderà quindi Israele al Bluenergy Stadium. L'arbitro per la gara sarà Clement Turpin, classe 1982 che nel 2022 ha diretto la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Il francese sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Nicolas Danos e Benjamin Pages, suoi connazionali, come il quarto uomo, Francois Letexier. Francese anche il VAR, Bastien Dechepy.