Pagelle Italia: Donnarumma Superman, Mancini brilla, Locatelli faro. Cambiaso, Retegui e Gattuso...

INVIATO A UDINE - L'Italia supera con un netto 3-0 Israele e conquista aritmeticamente l'accesso ai playoff che possono valere la qualificazioni ai Mondiali 2026. Ad Udine decidono il match la doppietta di Retegui (47', 73') e il gol di di testa di Mancini (93'). Per Gattuso la quarta vittoria di fila (eguagliato Antonio Conte, a quota cinque resistono solo Fabbri e Vicini) in una gestione contraddistinta da una grande produttività offensiva degli azzurri (16 i gol totali realizzati). L'Italia ora è a -3 dalla Norvegia (15 punti a 18) con lo scontro diretto ancora da giocare ma la migliore differenza reti degli scandinavi permette ad Haaland e compagni di essere quasi in ogni caso davanti alla squadra di Gattuso che molto probabilmente dovrà giocarsi il pass per la rassegna iridata nei match che andranno in scena il prossimo marzo. Aspettando le prossime sfide dell'Italia andiamo a scoprire voti e giudizi degli azzurri dopo il tris contro Israele.
Donnarumma 8
Raggiunge Nesta e Scirea con 78 presenze in azzurro e festeggia l’avvenimento con due parate da Superman. Prima sul terra aria di Solomon, quindi sul velenosissimo diagonale di Gloukh.
Di Lorenzo 5.5
L’occasione di Gloukh nasce da un suo errore: per nostra fortuna ci mette una pezza San Gigio da Castellammare.
Mancini 7
Mette il punto esclamativo alla sua gara segnando il 3-0.
Calafiori 6.5
Khalaili è un cliente spigoloso e la sua attitudine nell’impostare da dietro non riesce a emergere. Lievita esponenzialmente nella ripresa quando l’Italia, una volta trovato il vantaggio, gioca pure con più leggerezza.
Cambiaso 6
La prima occasione azzurra porta la sua firma e quando affonda sulla corsia destra, c’è sempre la sensazione che possa accadere qualcosa. Spinazzola (41' st) ng.
Barella 6
Presidia la sua zona tenendo le marce un po’ troppo basse. Ammonito nel finale, salterà la trasferta in Moldavia per squalifica.
Locatelli 6.5
Vince il ballottaggio con Cristante e si piazza tra Barella e Tonali cercando di dare un po’ di ordine alla manovra e solidità alla fase difensiva. In mezzo è per distacco il migliore. Cristante (41' st) ng.
Tonali 5.5
Le difficoltà dell’Italia nel primo tempo sono imputabili anche alla sua serata no: non riesce mai a emergere dalla ragnatela israeliana e, soprattutto, a dare quella intensità alla manovra che sa infondere nelle serate di grazia. Piccoli (48' st) ng.
Dimarco 6.5
Il folletto azzurro crea sempre scompiglio, ma stavolta si accende soltanto a intermittenza. Però l’assist a Mancini è un bijoux.
Raspadori 5
A Tallinn aveva giocato esterno alto, ieri come seconda punta, in comune resta la sensazione che il meglio lo dia sempre quando entra a gara in corso.
Esposito (1' st) 6.5
Giocando spalle alla porta fa sempre la cosa giusta, dimostrandosi un “pivot” di prim’ordine. Si divora però un gol.
Retegui 7.5
Come in Estonia, si prende il rigore e poi va a tirarlo: stavolta però segna. Nella ripresa con una deliziosa parabola confeziona il raddoppio arrivando a quota undici gol azzurri. Quando esce è standing ovation. Cambiaghi (48' st) ng.
Ct Gattuso 6.5
La difesa soffre, il centrocampo gira a scartamento ridotto e nel primo tempo la presenza di Raspadori zavorra l’attacco. Se in serate come questa arriva comunque una vittoria per 3-0, beh c’è da essere ottimisti.
