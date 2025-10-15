Pagelle Italia: Donnarumma Superman, Mancini brilla, Locatelli faro. Cambiaso, Retegui e Gattuso...

INVIATO A UDINE - L'Italia supera con un netto 3-0 Israele e conquista aritmeticamente l'accesso ai playoff che possono valere la qualificazioni ai Mondiali 2026. Ad Udine decidono il match la doppietta di Retegui (47', 73') e il gol di di testa di Mancini (93'). Per Gattuso la quarta vittoria di fila (eguagliato Antonio Conte, a quota cinque resistono solo Fabbri e Vicini) in una gestione contraddistinta da una grande produttività offensiva degli azzurri (16 i gol totali realizzati). L'Italia ora è a -3 dalla Norvegia (15 punti a 18) con lo scontro diretto ancora da giocare ma la migliore differenza reti degli scandinavi permette ad Haaland e compagni di essere quasi in ogni caso davanti alla squadra di Gattuso che molto probabilmente dovrà giocarsi il pass per la rassegna iridata nei match che andranno in scena il prossimo marzo. Aspettando le prossime sfide dell'Italia andiamo a scoprire voti e giudizi degli azzurri dopo il tris contro Israele.