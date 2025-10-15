Al Portogallo non basta Cristiano Ronaldo: l'Ungheria pareggia nel recupero

Dopo la risicata vittoria allo scadere contro l’Irlanda, il Portogallo ha avuto a che fare con un rivale più astuto e qualitativamente più dotato. L’Ungheria che cerca la storica qualificazione ai Mondiali, infatti, ha approcciato la sfida del José Alvalade con la disciplina tattica ideale per tenere a bada il palleggio dei padroni di casa, portandosi anche in vantaggio al nono minuto con Szalai, che impattava di testa su corner sovrastando il più minuto Bernardo Silva . Come contrappeso della voglia di giocare a calcio, tuttavia, i ragazzi allenati da Marco Rossi hanno concesso troppi spazi tra le loro maglie difensive.

Cristiano ancora letale

E quando ci sono spazi, nonostante i 40 anni d’età, Cristiano Ronaldo si conferma letale come nessun altro. Prima su un forte rasoterra di Semedo a metà del primo tempo e poi su un cross di Nuno Mendes prima dell’intervallo, il capitano lusitano pareggiava e portando avanti suoi con due reti da gran bomber, che ieri sera è arrivato a quota 143 gol totali in nazionale. Più sciolti e in fiducia, Ronaldo e compagni hanno cercato di chiudere la pratica nella ripresa. Ma il palo alla sinistra di Toth graziava due volte l’estremo difensore ospite sulle conclusioni da fuori di Ruben Dias e Bruno Fernandes. Il portiere magiaro salvava prima su Pedro Neto e poi su Joao Felix. E da lì si accendeva l’orgoglio ospite: la traversa salvava Diogo Costa su un altro colpo di testa di Szalai, ma a tempo scaduto e a metà ripresa era la traversa portoghese a salvare Diogo Costa su un altro colpo di testa di Szalai, stavolta in incursione. Nel finale l’orgoglio ungherese veniva fuori, e il leader Szoboszlai trovava allo scadere di sinistro il guizzo da centravanti che evita la fuga definitiva dei lusitani e, soprattutto, conferisce speranze di Mondiali ai magiari.