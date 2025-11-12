Cambiaghi infortunato, lascia il ritiro Italia: cosa è successo all'attaccante del Bologna

L' Italia continua la preparazione in vista delle due prossime sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Gli azzurri affronteranno prima la Moldavia , domani sera (giovedì 13 novembre, ore 20.45), e poi la Norvegia , domenica 16 novembre, sempre alle 20.45. Due impegni fondamentali per il cammino dell’Italia, che vuole consolidare la propria posizione nel girone e confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite. Il gruppo guidato da Gennaro Gattuso sta lavorando intensamente a Coverciano, dove però non sono mancate le novità. Una di queste riguarda Nicolò Cambiaghi , costretto ad abbandonare il ritiro, mentre Calafiori continua un programma di lavoro personalizzato in vista del rientro.

Cambiaghi lascia il ritiro, Calafiori verso il recupero

Nicolò Cambiaghi ha dovuto interrompere la sua esperienza con la Nazionale a causa di un fastidio al polpaccio destro accusato nelle ultime ore. L’attaccante del Bologna, valutato dallo staff medico azzurro, non sarà a disposizione per nessuna delle due gare in programma e farà rientro al club al termine della rifinitura odierna a Coverciano. Il commissario tecnico Gattuso ha deciso di non convocare sostituti, preferendo proseguire il lavoro con il gruppo già presente. Diversa invece la situazione di Calafiori: il difensore dell’Arsenal continua ad allenarsi a parte per gestire un lieve problema fisico, ma resta stabilmente con la squadra. Le sue condizioni sono in miglioramento e l’obiettivo è quello di essere disponibile per la partita contro la Norvegia di domenica.