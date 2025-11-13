Moldavia-Italia: formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni Mondiali

L’Italia torna in campo per riprendere la corsa al Mondiale 2026. Reduci dal successo su Israele - quarta vittoria consecutiva del nuovo corso targato Rino Gattuso - che è valsa la certezza di un posto ai playoff, gli Azzurri affrontano la Moldavia di Lilian Popescu all’incontro valido per la penultima giornata del Girone I, che vede la Norvegia al comando con 18 punti e una inarrivabile differenza reti pari a +26: di 3 lunghezze il vantaggio sulla Nazionale. Erling Haaland e compagni saranno poi attesi a San Siro all’appuntamento di domenica 16. Intervenuto in conferenza stampa, il ct azzurro ha risposto così sull'obiettivo Mondiale: "Il nostro obiettivo è far riavvicinare la gente alla Nazionale. Quell’amore per la maglia e quella passione non devono mai mancare: la percepisco tra i tifosi quando vado negli stadi, e voglio che anche i giocatori la sentano dentro. Tutti noi desideriamo vedere l’Italia al Mondiale".