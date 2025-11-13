Francia, Deschamps ai saluti: "Non guardo indietro". Mbappè punta Giroud

Alla ricerca della vittoria in una data fatidica. Il 13 novembre di 10 anni fa lo stadio di Saint Denis era uno dei bersagli di uno degli attacchi jihadisti più cruenti della storia recente, con il teatro Bataclan e vari ristoranti della zona circostante come triste fuoco di una carneficina che oggi tutta Parigi ricorderà con solennità . Oggi, tuttavia, la Francia che canterà ancora più a squarciagola il suo inno prima della sfida contro l'Ucraina sarà di scena al Parc des Princes, dall'altro lato dello scenario dove si è vinto un Mondiale ma anche perso un Europeo, circa otto mesi dopo i gravi attentati sopra menzionati. Tra i più emozionati vi sarà senza dubbio Didier Deschamps , presente in tutti i grandi atti allo Stade de France e che oggi vivrà la sua ultima partita da selezionatore dei Blues in casa. “Non credo sia speciale. Non mi interessa cosa c'è dietro. La cosa più importante è cosa succede in campo. Accumulare qualificazioni consecutive è un'ottima cosa perché è il nostro dovere come nazionale francese. Il modo in cui gestiamo certe situazioni aiuta ad accumulare esperienza, ma non è mai la stessa storia. Non ho questo in mente, non ci penso. Abbiamo questa partita, al Parc des Princes, contro l'Ucraina, è il 2025 e il nostro obiettivo è qualificarci di nuovo. Sono concentrato su questo, me la godo. Bisogna apprezzare ogni momento e preparare partite come questa, che sono cruciali. Gestire il momento presente e, soprattutto, goderselo. Non mi sono mai guardato indietro. La storia da scrivere è quella attuale” , ha detto il commissario tecnico transalpino, consapevole che lasciare spazio alle emozioni potrebbe essere dannoso.

Mbappé: "Non sarà facile"

E in effetti, con un'Ucraina che non ha nulla da perdere, è meglio non fidarsi per niente. L'obiettivo è vincere per ottenere il matematico pass alla fase finale dei Mondiali, qualcosa che viene visto come un obiettivo più che scontato in Francia. Chi è in guardia più di tutti tra i padroni di casa è il capitano Kylian Mbappé, entrato in conferenza stampa prima del suo allenatore proprio per far capire che bisognerà utilizzare il massimo dell'attenzione e della concretezza. Il tutto facendo riferimento alla partita d'andata, dove i Bleus si sono imposti per 2-0 ma non senza problemi. “Non è stata una partita facile contro l'Ucraina in Polonia. Hanno scelto di giocare in profondità nel primo tempo e poi hanno ricominciato ad attaccare. Hanno giocato con molta intensità, hanno avuto diverse occasioni. Se il calcio fosse stato corretto e logico, avrebbero dovuto segnare. Sappiamo che non sarà una partita facile, sono ancora in corsa per andare ai Mondiali. Ma la qualificazione dipende da noi”. Come a dire: scendiamo in campo e facciamo il nostro dovere davanti al nostro pubblico. Da capitano e alla ricerca dei gol per raggiungere Olivier Giroud (quattro reti di distanza), l'attaccante del Real Madrid vorrà continuare a fare la storia con la sua nazionale. A dieci anni da un evento che, da adolescente, avrà lasciato il segno in modo prepotente.

Francia-Ucraina: le probabili formazioni

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Kanté; Olise, Cherki, Barcola; Mbappé. Ct: Deschamps.

UCRAINA (4-4-2): Trubin; Konaplya, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko; Tsygankov, Malinovskyi, Yarmoliuk, Voloshyn; Veleten, Vanat. Ct: Rebrov.

Arbitro: Vincic (Slovenia).