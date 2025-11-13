Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Moldavia-Italia, diretta qualificazioni Mondiali: il risultato in tempo reale

Gli azzurri di Gattuso sono impegnati nel penultimo turno del girone I. Segui la partita della Nazionale live sul nostro sito
2 min
liveblog
Moldova
Moldova
Italia
Italia
20:45
Qualificazioni Mondiali 2026 - 13.11.2025
Stadionul Zimbru

TabellinoCalendarioClassifiche
Moldova
20:45
Italia
Aggiorna

L'Italia gioca in casa della Moldavia nel penultimo impegno del gruppo I delle qualificazioni al prossimo Mondiale in programma nel 2026 in Messico, Stati Uniti e Canada. La nazionale di Gattuso cerca la quinta vittoria di fila dopo i successi nei doppi confronti contro Estonia e Israele. La Moldavia é ultima nella classifica del gruppo con un solo punto rimediato in sei incontri (5 sconfitte e un pareggio), incassando addirittura 26 reti e segnandone quattro. Segui la partita della Nazionale in tempo reale sul nostro sito.

19:32

La formazione ufficiale dell'Italia

ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Buongiorno, Mancini, Cambiaso; Orsolini, Tonali, Cristante, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. Ct: Gattuso

19:27

Norvegia in campo contro l'Estonia

La Norvegia sta vincendo in casa contro l'Estonia e sta consolidando il primo posto in classifica.

19:14

Cambiaghi out

Nicolò Cambiaghi ha lasciato il ritiro azzurro alla vigilia del match di Chisinau per un fastidio al polpaccio destro e ha fatto rientro al club di appartenenza.

19:09

Le parole di Gattuso in conferenza

"Sulla carta di facile non c'è nulla, del resto non bisogna andare troppo lontano per rendersene conto, basta ricordarsi la partita di 4 mesi fa a Reggio Emilia, di facile non c'è nulla. Tutti pensano alla loro sconfitta per 11-1 contro la Norvegia, ma non sono scappati di casa, hanno giocatori interessanti, è vero che hanno le loro difficoltà, ma non sarà per nulla una passeggiata" ha detto Gattuso in conferenza stampa.

Stadionul Zimbru (Chişinău)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS