Moldavia-Italia, diretta qualificazioni Mondiali: il risultato in tempo reale

L'Italia gioca in casa della Moldavia nel penultimo impegno del gruppo I delle qualificazioni al prossimo Mondiale in programma nel 2026 in Messico, Stati Uniti e Canada. La nazionale di Gattuso cerca la quinta vittoria di fila dopo i successi nei doppi confronti contro Estonia e Israele. La Moldavia é ultima nella classifica del gruppo con un solo punto rimediato in sei incontri (5 sconfitte e un pareggio), incassando addirittura 26 reti e segnandone quattro. Segui la partita della Nazionale in tempo reale sul nostro sito.

19:32

La formazione ufficiale dell'Italia

ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Buongiorno, Mancini, Cambiaso; Orsolini, Tonali, Cristante, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. Ct: Gattuso

19:27

Norvegia in campo contro l'Estonia

La Norvegia sta vincendo in casa contro l'Estonia e sta consolidando il primo posto in classifica.

19:14

Cambiaghi out

19:09

Le parole di Gattuso in conferenza

Nicolò Cambiaghi ha lasciato il ritiro azzurro alla vigilia del match di Chisinau per un fastidio al polpaccio destro e ha fatto rientro al club di appartenenza.

"Sulla carta di facile non c'è nulla, del resto non bisogna andare troppo lontano per rendersene conto, basta ricordarsi la partita di 4 mesi fa a Reggio Emilia, di facile non c'è nulla. Tutti pensano alla loro sconfitta per 11-1 contro la Norvegia, ma non sono scappati di casa, hanno giocatori interessanti, è vero che hanno le loro difficoltà, ma non sarà per nulla una passeggiata" ha detto Gattuso in conferenza stampa.

Stadionul Zimbru (Chişinău)