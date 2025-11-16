Italia-Norvegia: formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni Mondiali

Otto anni dopo la resa di San Siro contro la Svezia e tre dopo la rete di Aleksandar Trajkovski che da Palermo in su gelò lo stivale intero, l'Italia 4 volte campione del mondo si ritrova a considerare probabilità grottesche e infinitesimali di prenotarsi al prossimo mondiale senza dover sostenere per la terza volta l'esame playoff. Gli Azzurri tornano ora in campo a San Siro per l'ultimo appuntamento del girone I, dove per accedere direttamente al campionato dovrebbero battere la Norvegia capolista con almeno 9 gol di scarto. Erling Haaland e compagni affrontano infatti la Nazionale con in tasca una differenza reti pari a +29 che abbatte le possibilità di sorpasso a uno zero virgola zero, zero, uno o due o forse tre per certo. Insomma, con la Norvegia non sarà una questione di numeri ma di carattere. C'è da dare continuità a un percorso che piaccia o meno ha fruttato 5 vittorie sporche, rocambolesche ma consecutive. E visti i precedenti, se prestazioni come quella contro la Moldavia a Chisinau valessero comunque il ritorno al Mondiale della Nazionale, ci sarebbe solo da chiedere dove mettere la firma. L'ultimo gol mondiale dell'Italia lo ha segnato Mario Balotelli di testa su cross di Antonio Candreva: era il 14 giugno 2014. Quando ci si interroga sul perché le nuove generazioni non abbiano lo stesso rapporto con il calcio di quelle passate, è giusto considerare le tante ragioni in ballo. Ma nel caso italiano, oltre un decennio di silenzio ha sicuramente giocato la sua parte. Come detto dallo stesso Gattuso, c'è un'Italia da rispettare e da far reinnamorare (e un'altra da conoscere per la prima volta).