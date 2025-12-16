Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mondiali 2026: la Nigeria punta ai playoff e chiede la squalifica del Congo, il motivo

La Federcalcio nigeriana ha presentato un esposto alla Fifa per chiedere l'esclusione della RDC contro la quale le Super Aquile hanno perso la finale per i playoff
1 min
NigeriaMondiali 2026Congo
Mondiali 2026: la Nigeria punta ai playoff e chiede la squalifica del Congo, il motivo© EPA

La Nigeria prova a tornare in corsa per i Mondiali 2026. Mohammed Sanusi, segretario generale della Federcalcio nigeriana, ha annunciato che è stato presentato un esposto alla Fifa per chiedere la squalifica della Repubblica Democratica del Congo, la nazionale contro la quale le Super Aquile hanno perso la finale per un posto ai play-off intercontinentali. Sanusi accusa i rivali di aver schierato nove giocatori non eleggibili, per i quali non era stato completato correttamente il cambio di nazionalità. Fra questi Wan-Bissaka del West Ham, nato in Inghilterra, e Masuaku del Sunderland, nato invece in Francia.

I precedenti

I precedenti però non giocano a favore della Nigeria: in occasione dei Mondiali del 2022, il Cile accusò l'Ecuador di aver schierato irregolarmente Byron Castillo ma la Fifa si limitò a infliggere all'Ecuador tre punti di penalizzazione nelle successive qualificazioni sudamericane. Il Congo attende nei play-off intercontinentali di marzo una fra Giamaca e Nuova Caledonia: in palio un posto nel girone H con Portogallo, Colombia e Uzbekistan.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS