Mondiali 2026: la Nigeria punta ai playoff e chiede la squalifica del Congo, il motivo

La Nigeria prova a tornare in corsa per i Mondiali 2026. Mohammed Sanusi, segretario generale della Federcalcio nigeriana, ha annunciato che è stato presentato un esposto alla Fifa per chiedere la squalifica della Repubblica Democratica del Congo, la nazionale contro la quale le Super Aquile hanno perso la finale per un posto ai play-off intercontinentali. Sanusi accusa i rivali di aver schierato nove giocatori non eleggibili, per i quali non era stato completato correttamente il cambio di nazionalità. Fra questi Wan-Bissaka del West Ham, nato in Inghilterra, e Masuaku del Sunderland, nato invece in Francia.