Mondiali 2026, ecco il montepremi da record. E la nazionale campione riceverà una cifra incredibile!

L'11 giugno 2026, Canada, Stati Uniti e Messico apriranno i cancelli all'edizione più ricca del mondiale. Chiuse le urne dopo il sorteggio tenutosi il 5 dicembre a Washington, il Consiglio Fifa ha deliberato un contributo da primato da destinare alla prossima Coppa del Mondo pari a 620 milioni di euro, di cui 560 cumuleranno il montepremi delle 48 nazionali partecipanti. Un montepremi arricchito del 50% rispetto a Qatar 2022 - dove l'Argentina di Leo Messi si è accomodata sulla vetta del mondo per la terza volta - e che riserva il premio finale di 42.6 milioni di euro alla selezione che solleverà la Coppa all'ultimo atto in programma il 19 luglio al MetLife Stadium di New York.