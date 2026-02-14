"Ronaldo non gioca per quello che è stato. Ritiro? Lo dirà quando…": Martinez e il futuro di CR7

La carta d'identità non serve quando si parla di Cristiano Ronaldo . Il nome del fuoriclasse portoghese è stato al centro del dibattito negli ultimi giorni per via del suo sciopero in Saudi League per protestare contro il fondo Pif e l'acquisto di Benzema da parte dei rivali dell'Al Hilal, la squadra di Simone Inzaghi al momento in testa alla classifica. Ma dietro ci sarebbe stato anche un altro gesto nobile . Ora CR7 è pronto a rientrare in campo e fare gol e anche il ct del Portogallo Martinez spera di vederne altri, in vista anche del Mondiale, il grande obiettivo della Nazionale e anche di Cristiano. L'ex Real e Juve nonostante non domini sulla fascia come ai vecchi tempi, continua a segnare reti importanti, come quella in finale di Nations League contro la Spagna. E l'intenzione è quella di ripetersi tra qualche mese. Intanto il commissario tecnico ha speso belle parole nei suoi confronti.

Martinez e il futuro di Cristiano Ronaldo

Il ct ha espresso il suo grande orgoglio nel guidare i rossoverdi alla BBC: "Questo è un Paese con una storia enorme, che ha sempre prodotto grandi giocatori: da Eusébio, Pallone d’Oro nel 1965, a Luís Figo, Rui Costa, João Pinto. Il Portogallo ha vinto tutto tranne la Coppa del Mondo, ma oggi c’è un impegno incredibile: questa squadra è un mix di quattro generazioni". Martínez ha poi sottolineato le grandi generazioni a confronto nel gruppo: "Abbiamo un capitano di 41 anni, Cristiano Ronaldo, e il più giovane, João Neves, nato nello stesso anno in cui Cristiano ha debuttato in nazionale". Proprio su CR7, il commissario tecnico è stato netto: "È molto facile allenarlo. Ha standard elevatissimi, aspettative chiare sul lavoro e un impegno totale. È un esempio di cosa significhi rappresentare il Portogallo. Parliamo di un giocatore che ha segnato 25 gol nelle ultime 30 presenze internazionali. Non gioca per quello che è stato, ma per quello che è oggi". E a proposito del futuro dell'ex Real e Juve: "Le sue statistiche fisiche non sono quelle di un atleta in declino. Può continuare a lungo. Sarà lui, con la sua autocritica, a capire quando non sarà più utile alla squadra".

