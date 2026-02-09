Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ronaldo-Al Nassr, pace fatta! La rivelazione dal Portogallo: "Il gesto nobile dietro la protesta"

Sembra essere rientrata la situazione tra CR7 e i gialloblù: arriva il retroscena sul principale motivo che avrebbe spinto il portoghese alle rimostranze verso il club saudita
3 min
Cristiano RonaldoAl NassrSaudi League
Ronaldo-Al Nassr, pace fatta! La rivelazione dal Portogallo: "Il gesto nobile dietro la protesta"© Getty Images

Sembra essere tornato il sereno in quel di Riad. Da giorni il braccio di ferro tra l'Al Nassr e Cristiano Ronaldo aveva lasciato di stucco tutti gli appassionati, anche e soprattutto per le motivazioni per cui il portoghese aveva iniziato la sua protesta. Alla fine però, secondo quanto riportato da A Bola, la situazione tra il club e il numero 7 sembrerebbe essere rientrata. Nonostante ciò l'ex Juve e Real Madrid non scenderà in campo questo mercoledì per la Champions League asiatica (sfida in Turkmenistan contro l'Arkadag), bensì sabato, nella Saudi Pro League, sul campo dell'Al Fateh.

Al Nassr, Ronaldo e i dissidi con PIF: i motivi e la pace

Come raccontato dal quotidiano portoghese, oltre alle divergenze con il Fondo di Investimento Pubblico (PIF) per la disparità di trattamento dei principali club del Paese, ci sarebbe stato un altro motivo per cui Ronaldo avrebbe iniziato il suo periodo di protesta. Tra le motivazioni, infatti, ci sarebbe stato anche il ritardo nel pagamento degli stipendi a diversi dipendenti e collaboratori del club saudita. CR7 si sarebbe dunque posto come vero e proprio leader, cercando di tutelare la posizione dei lavoratori. E così l'Al Nassr avrebbe ceduto alle pressioni della stella portoghese regolarizzando, nelle ultime ore, tutti i pagamenti dovuti ai propri dipendenti. Un gesto di solidarietà da parte di Cristiano Ronaldo: la questione pagamenti sarebbe stata infatti decisiva per la fumata bianca e il ritorno in campo, come racconta A Bola.

Un'ulteriore novità, a seguito degli incontri tra Cristiano Ronaldo e il club, riguarderebbe José Semedo e Simão Coutinho. I due dirigenti portoghesi dell'Al Nassr avrebbero infatti nuovamente ottenuto i poteri che erano stati loro tolti alla fine di dicembre e che gli aveva impedito di essere protagonisti nella sessione invernale di calciomercato. CR7 dunque torna ad allenarsi con il resto della squadra: e pace fu (almeno per il momento).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Saudi Pro League

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS