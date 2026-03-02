Caos Mondiale, Iran verso il forfait: la nazionale già scelta e l’ipotesi che potrebbe coinvolgere l’Italia

Lo scorso novembre, mentre in Iran l’aria era densa di morti violente e di silenzi forzati, Saleh Hardani , terzino destro dell’Esteghlal e della nazionale, ha scritto su Instagram: «Chi non è triste in questo momento o non è un essere umano, o non è in questo mondo». Non era una frase da calciatore. Era una frase da uomo. Cresciuto con il pallone che rimbalza contro muri scrostati e sogni più grandi delle strade, Hardani, 28 anni, non è mai stato un leader politico, ma a un certo punto ha scelto di difendere qualcosa che non si può allenare: la verità. E così è diventato uno dei volti più riconoscibili delle proteste anti-regime. Quella frase non era sua, ma un passaggio di Pari, il film del 1995 di Dariush Mehrjui, regista che in Iran è stato molto più di un artista: una coscienza critica. Mehrjui è stato assassinato il 14 ottobre 2023 insieme alla moglie, nella loro casa. Hardani lo conosceva, lo stimava, lo chiamava amico. Condividere quella citazione era un omaggio, ma anche una presa di posizione. E sapeva che non sarebbe rimasta senza conseguenze.

"Mi hanno punito"

«Ho dovuto ricorrere a Instagram perché queste cose le avevo raccontate anche ai giornali, ma nessuno aveva il coraggio di scriverle», racconta. Parla dello stadio come di una casa restituita. Delle donne rimaste fuori per anni, respinte ai tornelli. Dei piccoli spiragli che in Iran si aprono e si richiudono come finestre in inverno. «La situazione sembrava migliorata, con Ahmadinejad le donne neppure potevano entrare allo stadio. Eppure siamo soffocati dall’assenza di democrazia». Il conto delle sue parole non è arrivato con una multa o con un comunicato ufficiale. È arrivato con la panchina, con l’esclusione, con i sussurri negli spogliatoi. Con articoli tecnici che sembravano innocui. «Sulla nazionale qualcuno ha scritto che ci sono almeno tre terzini destri più forti di me nei club del campionato». Nel calcio, la critica tecnica è l’arma perfetta: non lascia lividi visibili. Ti spiegano che è una scelta tattica, che è questione di modulo, che serve più spinta sulla fascia. Nessuno scrive che hai parlato troppo. Poi è arrivata la perdita della fascia di capitano, e infine il divieto di partire: «Avevo offerte da Qatar e Arabia Saudita, ma mi è stato vietato di lasciare il Paese». Il suo club si chiama Esteghlal, indipendenza. A volte il destino si diverte con le parole e le rende ironiche. Non ha guidato cortei, non ha pronunciato comizi. Ha scritto una frase. Ha condiviso un film. Ha ammesso di essere triste. E in un Paese come l’Iran, dove la dittatura pretende entusiasmo obbligatorio, dichiararsi tristi è già un atto sovversivo. È dire, semplicemente: non mi adeguo alla felicità di Stato.