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L’Iran: "Noi al Mondiale in Messico" 

La Federcalcio di Teheran: "Stiamo negoziando per non giocare negli Usa"
1 min

L’Iran vuole giocare i Mondiali 2026, ma non sul territorio degli Stati Uniti. La federazione di Teheran, tra le prime in ordine cronologico a qualificarsi alla rassegna iridata, sta infatti provando a spostare in Messico le gare che la riguarderebbero. Lo ha dichiarato, con un post su X, Meh

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