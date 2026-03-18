L’Iran: "Noi al Mondiale in Messico" 

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L’Iran vuole giocare i Mondiali 2026, ma non sul territorio degli Stati Uniti. La federazione di Teheran, tra le prime in ordine cronologico a qualificarsi alla rassegna iridata, sta infatti provando a spostare in Messico le gare che la riguarderebbero. Lo ha dichiarato, con un post su X, Meh
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