L’Iran non molla il Mondiale e lancia la proposta alla Fifa: “Fateci giocare in Messico”

Gianni Infantino ("Il presidente degli Usa mi ha assicurato che sono i benvenuti"), Donald Trump ("La nazionale iraniana è la benvenuta ai Mondiali ma non credo davvero sia opportuno che vi prenda parte, per la loro stessa vita e sicurezza") e in mezzo le dichiarazioni del ministro dello Sport iraniano, Ahmad Donjamali: "Poiché questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, in nessuna circostanza ci sarebbero le condizioni per partecipare alla Coppa del Mondo". Insomma, tra bombe e missili che esplodono in Medio Oriente e terrorizzano il mondo, in merito alla partecipazione dell'Iran ai Mondiali ci sono tante ipotesi e ancora più dubbi. La Federcalcio iraniana, la Ffiri, però non ha ancora ufficialmente rinunciato al sogno di esserci. La nuova idea sarebbe quella di far disputare le partite della nazionale, inserita nel Gruppo G del torneo insieme a Belgio, Egitto e Nuova Zelanda, in Messico e non negli Stati Uniti. A renderlo noto l'ambasciata iraniana in Messico.