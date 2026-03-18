Lautaro fuori, il Como alza la voce: i convocati dell’Argentina di Scaloni

Il ct dell' Argentina Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati per il prossimo impegno internazionale. Saltata la Finalissima con la Spagna , l'albiceleste sarà impegnata in amichevole contro il Guatemala . Una sfida per la quale il commissario tecnico ha deciso di non convocare Lautaro Martinez (che a proposito di attaccanti argentini si è autocelebrato nelle scorse ore ), chiamando però ben due calciatori del Como (in lotta per un posto nella prossima Champions): Maximo Perrone e, ovviamente, Nico Paz .

Argentina: Lautaro riposa, chiamati Nico Paz e Perrone

A fare rumore la mancata convocazione del capitano dell'Inter. Il numero 10 nerazzurro, infatti, sta cercando di recuperare per la sfida di domenica contro la Fiorentina. Nonostante il club stia ancora aspettando, per valutare al meglio le sue condizioni e capire se sarà o meno disponibile per il Franchi, Scaloni ha comunque deciso di lasciarlo a riposo per l'impegno pre Mondiale dell'Argentina. Esulta l'Inter, meno il Como: i biancoblù, quarti in Serie A e in lotta per rinsaldare il posto Champios, perdono per la sosta due calciatori chiave come Perrone e Nico Paz, che torneranno solo pochi giorni prima del match di Pasquetta con l'Udinese.. Di seguito la lista dei convocati.

PORTIERI: Emiliano Martinez, Rulli, Musso

DIFENSORI: Molina, Montiel, Romero, Balerdi, Senesi, Tomas Palacios, Tagliafico, Rojas, Acuna.

CENTROCAMPISTI: Paredes, Perrone, Mac Allister, Enzo Fernandez, Barco, De Paul, Palacios.

ATTACCANTI: Messi, Nico Paz, Prestianni, Nico Gonzalez, Giuliano Simeone, Thiago Almada, José Lopez, Alvarez.